Приглашаем 21 июня на IV Межрегиональный биеннале конкурс-фестиваль рязанского костюма «РЯЗАНСКУЮ ПОНЕВУ ЗА КРЕМЛЕМ ВИДНО».
Конкурс пройдет по следующим номинациям:
«Этнографический костюм»
«Сценический костюм»
«Современный авторский костюм»
«Аксессуары, дополнения и украшения»
«Кукла в рязанском костюме»
Участие примут более 100 человек — это отдельные авторы и коллективы Рязанской области из 17 муниципальных образований.
Уникальным представлением для участников и зрителей станет показ мини-спектакля «Хоцу прыгну, хоцу нет» народного любительского художественного коллектива Рязанской области, песенного ансамбля «Народный праздник» (рук. Старостина Юлия Евгеньевна) Гусевского клубного объединения с показом костюмов Касимовского уезда в обряде «первого надевания поневы».
Ждем всех, кто не равнодушен к Нарядной губернии и рязанскому костюму на нашем празднике!
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