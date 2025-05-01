Приглашаем 21 июня на IV Межрегиональный биеннале конкурс-фестиваль рязанского костюма «РЯЗАНСКУЮ ПОНЕВУ ЗА КРЕМЛЕМ ВИДНО».

Конкурс пройдет по следующим номинациям:

«Этнографический костюм»

«Сценический костюм»

«Современный авторский костюм»

«Аксессуары, дополнения и украшения»

«Кукла в рязанском костюме»

Участие примут более 100 человек — это отдельные авторы и коллективы Рязанской области из 17 муниципальных образований.

Уникальным представлением для участников и зрителей станет показ мини-спектакля «Хоцу прыгну, хоцу нет» народного любительского художественного коллектива Рязанской области, песенного ансамбля «Народный праздник» (рук. Старостина Юлия Евгеньевна) Гусевского клубного объединения с показом костюмов Касимовского уезда в обряде «первого надевания поневы».

Ждем всех, кто не равнодушен к Нарядной губернии и рязанскому костюму на нашем празднике!