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Фестиваль ретро техники «Машина Времени»
12 июля в 12:00
Праздники

Фестиваль ретро техники «Машина Времени»

ЦПКиО

12 июля с 12:00 до 18:00 на площади Зелуного театра состоится 12-й фестиваль ретро техники «Машина Времени». Организатор праздника — Автоклуб «Retro car Ryazan», при поддержке городского «Арт-центра».

Мероприятие нацелено на привлечение интереса подрастающего поколения к истории и культуре эпохи СССР, укрепление связей поколений и семейных ценностей, сохранение и передачи традиций и знаний, патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование бережного отношения к культурным ценностям и предметам истории.

На фестивале ожидается около 100 единиц техники из различных городов России и СНГ. Все желающие смогут подробно узнать о технических инновациях автостроения.

Всех гостей Рюминой рощи будет ждать развлекательная программа — живая музыка и конкурсы с призами от партнеров фестиваля:

  • Компания «Колобок Шина»
  • Музей-усадьба Советского быта
  • Рекламное агентство «Время»

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