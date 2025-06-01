12 июля с 12:00 до 18:00 на площади Зелуного театра состоится 12-й фестиваль ретро техники «Машина Времени». Организатор праздника — Автоклуб «Retro car Ryazan», при поддержке городского «Арт-центра».

Мероприятие нацелено на привлечение интереса подрастающего поколения к истории и культуре эпохи СССР, укрепление связей поколений и семейных ценностей, сохранение и передачи традиций и знаний, патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование бережного отношения к культурным ценностям и предметам истории.

На фестивале ожидается около 100 единиц техники из различных городов России и СНГ. Все желающие смогут подробно узнать о технических инновациях автостроения.

Всех гостей Рюминой рощи будет ждать развлекательная программа — живая музыка и конкурсы с призами от партнеров фестиваля: