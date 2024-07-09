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Фестиваль «Малина»
13 июля в 12:00
Праздники

Фестиваль «Малина»

Новоселки (Рыбновский район)

Ежегодно в июле скромное рязанское село Новоселки превращается в настоящий рай для сладкоежек! Только здесь можно узнать, сколько вкусностей можно приготовить из ароматной малины. По традиции на празднике бывает не только вкусно, но и весело. Для гостей работают ягодная поляна развлечений, различные гастрономические и анимационные площадки. В этом году для вас будут работать семь площадок, каждая из которых обещает насыщенную программу с летним настроением. А вечером на главной сцене «Малины» пройдет концерт.

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