Фестиваль «Малина»

Ежегодно в июле скромное рязанское село Новоселки превращается в настоящий рай для сладкоежек! Только здесь можно узнать, сколько вкусностей можно приготовить из ароматной малины. По традиции на празднике бывает не только вкусно, но и весело. Для гостей работают ягодная поляна развлечений, различные гастрономические и анимационные площадки. В этом году для вас будут работать семь площадок, каждая из которых обещает насыщенную программу с летним настроением. А вечером на главной сцене «Малины» пройдет концерт.