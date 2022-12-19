Фестиваль креативных индустрий

Посетителей ждет деловая программа, посвященная развитию креативных индустрий в регионе, мастер-классы, показы мод, красочные перформансы и концертная программа, главной звездой которой станет Niletto.

В 2024 году фестиваль пройдет на Рязанской ВДНХ, в Лесопарке и даже заглянет на соседние с этими местами улицы. С 22 по 25 августа площадка станет местом проведения фестиваля лоскутной моды «Шили-были и носили». Основные мероприятия ФКИ пройдут 24 августа. А партнеры фестиваля — отечественный производитель материалов для творчества «Гамма» — предусмотрели для жителей города различные активности, которые продлятся всю неделю с 24 по 31 августа.