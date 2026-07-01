Фестиваль кофе BRAVOS

На Рязанской ВДНХ вновь пройдет финал проекта «Кофейный патруль» и «Кофейный рейв» от BRAVOS и Центра развития креативных индустрий. 31 июля и 1 августа для гостей события пройдет зрелищное шоу от лучших бариста страны, которые продемонстрируют свои навыки приготовления напитков под зажигательные диджей-сеты и выступления приглашенных артистов.

В эти дни сцена будет размещена в районе фонтана. Там же будут работать кофейные домики, где 1 августа гости смогут угоститься тремя видами напитков, приготовленных финалистами «Кофейного патруля».

Хэдлайнером первого дня станет Dream Shadow, а на второй день для посетителей выступит Лолита Косс.

Ну, а представители кофейного бизнеса смогут прослушать лекции на встречах с профильными экспертами, которые будут проходить в Цифровом музее.

31 июля

Выступления финалистов «Кофейного патруля»:

12:35-12:50 — выступление кофейни «Манки Пипл», г. Ставрополь;

13:10-13:25 — выступление кофейни «Готча», г. Санкт‑Петербург;

13:45-14:00 — выступление кофейни «Фильтр», г. Казань;

14:20-14:35 — выступление кофейни «Кафема», г. Владивосток;

15:15-15:30 — выступление кофейни «Tasty Coffee», г. Ижевск;

15:50-16:05 — выступление кофейни «Elevator», г. Калининград;

16:25-16:40 — выступление кофейни «Аэроплан», г. Москва;

17:00-17:15 — выступление кофейни «Yankee Sierra», г. Краснодар;

17:15-18:00 — окончание чемпионата.

Программа выступлений:

17:00-18:00 — DJ Alinka Vecherinka;

18:00-19:00 — DJ Thierry Tomas;

19:00-20:00 — выступление группы DreamShadow.

1 августа

У фонтана 12:00-18:00 — работа кофеен.

Сцена у Музея истории молодёжного движения