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Фестиваль кинематографа «Киногородок»
25 июля в 15:00
Праздники

Фестиваль кинематографа «Киногородок»

Рязанская ВДНХ

25 июля на Рязанской ВДНХ пройдет фестиваль кинематографа «Киногородок». Гостей ждут творческие мастер-классы, кинопоказы от рязанских студий и режиссеров, развлечения для детей и взрослых, а еще пройдет настоящий кастинг для съемок в настоящем сериале.

  • Продюсер: Рязанская ВДНХ.
  • В главных ролях: наши гости.
  • Спецэффекты: Студия кино индивидуального развития личности «ЮнМедиа Family», Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.
  • Звуковые эффекты: группа «Содад», ансамбль солистов «Доминанта» и кавер-группа «Гангстеры».
  • За реквизит отвечают: студия кино индивидуального развития личности «ЮнМедиа Family», мастера из студии «ТУКИ-ТУКИ», мастерица Каролина Соколова.
  • Ответственные за хорошее настроение: «МультиШоу»
  • В расширенной версии фестиваля — открытый разговор с режиссером Владимиром Грозным.

Мастер‑классы и интерактивы:

  • 15:00-17:00 — мастер‑класс по созданию деревянного катамарана (столярная мастерская «ТУКИ‑ТУКИ», по записи);
  • 15:00-17:00 — мастер‑класс по мультипликации («ЮнМедиа Family», по записи);
  • 15:00-18:00 — кинокастинг от студии кино и театра «ЮнМедиа Family»;
  • 15:00-16:00 — просмотр кинокартины от студии кино индивидуального развития личности «ЮнМедиа Family»;
  • 15:30-17:30 — детская анимация (студия праздника «МультиШоу»);
  • 16:00-17:30 — просмотр фильма «Привет, Медведь!» от кинотеатра Рязанского исторического музея;
  • 17:00-18:00 — мастер‑класс по созданию обвеса (Каролина Соколова, по записи);
  • 17:30-18:30 — кинопросмотр документальных короткометражных фильмов «Дёма» и «Весовщик» Владимира Грозного. Открытый разговор с режиссёром.

Концертная программа:

  • 19:00-19:30 — выступление группы «Содад»;
  • 19:30-20:30 — выступление ансамбля солистов «Доминанта»;
  • 20:30-21:30 — выступление кавер‑группы «Гангстеры».

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