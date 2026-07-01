25 июля на Рязанской ВДНХ пройдет фестиваль кинематографа «Киногородок». Гостей ждут творческие мастер-классы, кинопоказы от рязанских студий и режиссеров, развлечения для детей и взрослых, а еще пройдет настоящий кастинг для съемок в настоящем сериале.

Продюсер: Рязанская ВДНХ.

В главных ролях: наши гости.

Спецэффекты: Студия кино индивидуального развития личности «ЮнМедиа Family», Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

Звуковые эффекты: группа «Содад», ансамбль солистов «Доминанта» и кавер-группа «Гангстеры».

За реквизит отвечают: студия кино индивидуального развития личности «ЮнМедиа Family», мастера из студии «ТУКИ-ТУКИ», мастерица Каролина Соколова.

Ответственные за хорошее настроение: «МультиШоу»

В расширенной версии фестиваля — открытый разговор с режиссером Владимиром Грозным.

Мастер‑классы и интерактивы:

15:00-17:00 — мастер‑класс по созданию деревянного катамарана (столярная мастерская «ТУКИ‑ТУКИ», по записи);

15:00-17:00 — мастер‑класс по мультипликации («ЮнМедиа Family», по записи);

15:00-18:00 — кинокастинг от студии кино и театра «ЮнМедиа Family»;

15:00-16:00 — просмотр кинокартины от студии кино индивидуального развития личности «ЮнМедиа Family»;

15:30-17:30 — детская анимация (студия праздника «МультиШоу»);

16:00-17:30 — просмотр фильма «Привет, Медведь!» от кинотеатра Рязанского исторического музея;

17:00-18:00 — мастер‑класс по созданию обвеса (Каролина Соколова, по записи);

17:30-18:30 — кинопросмотр документальных короткометражных фильмов «Дёма» и «Весовщик» Владимира Грозного. Открытый разговор с режиссёром.

Концертная программа: