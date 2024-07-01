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Фестиваль исторической реконструкции «Поле брани»
27 июля в 11:00
Праздники

Фестиваль исторической реконструкции «Поле брани»

Старая Рязань

27 и 28 июля на городище Старая Рязань Спасского района пройдет фестиваль исторической реконструкции «Поле брани». Мероприятие отправит гостей в эпоху Древней Руси IX—XI вв. еков, расскажет о тысячелетней истории войны и мира наших предков.

На фестивале соберутся реконструкторы с разных концов России. Гости праздника станут свидетелями, а иногда и участниками:

  • показательных рукопашных выступлений;
  • конной программы с участием всадников и лучников;
  • кулинарных экспериментов по рецептам древности;
  • старинных игр и занятий ремеслами.

Одно из ярких событий фестиваля — визит ладьи варягов «Чайка», которая обещает прийти водным путем по Оке.

Фестиваль и экскурсии бесплатные.

Программа:

27 июля, открытый день. Конная программа и военное ремесло

11:00-11:45 Открытие

11:45-12:30 Представление участников. Сражение кавалерии с пехотой

12:30-13:00 Бугурты

13:00-14:00 Состязания всадников во владении мечом и копьем

14:00-15:00 Турнир «Воинская удача»: бои один на один

15:30-16:00 Состязания всадников в метании стрел и сулиц

16:00-16:20 Скачки

16:30-17:30 Бугурты для тех, кому не хватило

Кулинарная программа

11:00-17:00 Работа открытой площадки, мини-лекторий и дегустация для гостей фестиваля

14:00-15:00 Круглый стол «Источники знаний о кулинарии раннего средневековья»

20:00-00:00 Пир для участников фестиваля

20:30 Представления скоморохов и конкурс гусляров

Пристань

Демонстрация ладьи и мини-лекции для гостей

Прогулка для гостей на ладье (время уточняется)

28 июля. Открытый день. Конная программа и военное ремесло

11:00-11:45 Открытие

11:45-12:30 Представление участников. Сражение кавалерии с пехотой

12:30-13:00 Массовые бои

Битва за стяг

Классические бугурты с зачинщиками

13:00-14:00 Состязания всадников во владении мечом и копьем

14:00-15:00 Воинское состязание

15:30-16:00 Состязания всадников в метании стрел и сулиц

16:00-16:20 Скачки

16:30-17:30 Бугурты для тех, кому не хватило

Кулинарная программа

11:00-17:00 Работа открытой площадки, мини-лекторий и дегустация для гостей фестиваля

14:00-15:00 Круглый стол: обсуждение результатов эксперимента по консервации продуктов

Пристань

Демонстрация ладьи и мини-лекции для гостей

Прогулка для гостей на ладье (время уточняется)

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