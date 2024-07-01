27 и 28 июля на городище Старая Рязань Спасского района пройдет фестиваль исторической реконструкции «Поле брани». Мероприятие отправит гостей в эпоху Древней Руси
На фестивале соберутся реконструкторы с разных концов России. Гости праздника станут свидетелями, а иногда и участниками:
- показательных рукопашных выступлений;
- конной программы с участием всадников и лучников;
- кулинарных экспериментов по рецептам древности;
- старинных игр и занятий ремеслами.
Одно из ярких событий фестиваля — визит ладьи варягов «Чайка», которая обещает прийти водным путем по Оке.
Фестиваль и экскурсии бесплатные.
Программа:
27 июля, открытый день. Конная программа и военное ремесло
11:00-11:45 Открытие
11:45-12:30 Представление участников. Сражение кавалерии с пехотой
12:30-13:00 Бугурты
13:00-14:00 Состязания всадников во владении мечом и копьем
14:00-15:00 Турнир «Воинская удача»: бои один на один
15:30-16:00 Состязания всадников в метании стрел и сулиц
16:00-16:20 Скачки
16:30-17:30 Бугурты для тех, кому не хватило
Кулинарная программа
11:00-17:00 Работа открытой площадки, мини-лекторий и дегустация для гостей фестиваля
14:00-15:00 Круглый стол «Источники знаний о кулинарии раннего средневековья»
20:00-00:00 Пир для участников фестиваля
20:30 Представления скоморохов и конкурс гусляров
Пристань
Демонстрация ладьи и мини-лекции для гостей
Прогулка для гостей на ладье (время уточняется)
28 июля. Открытый день. Конная программа и военное ремесло
11:00-11:45 Открытие
11:45-12:30 Представление участников. Сражение кавалерии с пехотой
12:30-13:00 Массовые бои
Битва за стяг
Классические бугурты с зачинщиками
13:00-14:00 Состязания всадников во владении мечом и копьем
14:00-15:00 Воинское состязание
15:30-16:00 Состязания всадников в метании стрел и сулиц
16:00-16:20 Скачки
16:30-17:30 Бугурты для тех, кому не хватило
Кулинарная программа
11:00-17:00 Работа открытой площадки, мини-лекторий и дегустация для гостей фестиваля
14:00-15:00 Круглый стол: обсуждение результатов эксперимента по консервации продуктов
Пристань
Демонстрация ладьи и мини-лекции для гостей
Прогулка для гостей на ладье (время уточняется)
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