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Фестиваль искусств национальных культур «Окский меридиан»
16 февраля в 14:00
Праздники

Фестиваль искусств национальных культур «Окский меридиан»

ДК «Приокский»

Яркое событие нашего города, объединяющее культуру разных народов, живущих на территории России.

На традиционном городском открытом фестивале искусств национальных культур во Дворце культуры «Приокский» соберутся представители разных национальностей из Рязани и области.

Программа включает различные мастер-классы, дегустацию национальных блюд и, конечно, творческие выступления участников.

«Окский меридиан» — это настоящий праздник искусства, культуры и дружбы народов, который из года в год оставляет у зрителей и артистов незабываемые впечатления!

Возраст
6+