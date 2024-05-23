23 и 24 мая 2025 года на Лыбедском бульваре пройдет грандиозный Фестиваль ГТО. Это событие объединит спорт, творчество и развлечения.

Что вас ждет:

гонка ГТО;

соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА), BMX, скейтбордингу, настольному теннису и мини-футболу;

презентации лучших спортивных школ города;

зарядка с заслуженным мастером спорта России, чемпионом мира по боксу Федором Чудиновым;

творческие конкурсы и культурная программа.

Генеральный партнер фестиваля — благотворительная программа «ДоброFON». В рамках фестиваля будет работать интерактивная зона с активностями, где можно получить футболку, сделав пожертвование. Также 24 мая пройдут автограф-сессия и мастер-класс по армрестлингу от блогера Akimbo.

Развлекательная программа: