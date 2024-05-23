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Фестиваль ГТО
23 мая в 12:00
Праздники

Фестиваль ГТО

Лыбедский бульвар

23 и 24 мая 2025 года на Лыбедском бульваре пройдет грандиозный Фестиваль ГТО. Это событие объединит спорт, творчество и развлечения.

Что вас ждет:

  • гонка ГТО;
  • соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА), BMX, скейтбордингу, настольному теннису и мини-футболу;
  • презентации лучших спортивных школ города;
  • зарядка с заслуженным мастером спорта России, чемпионом мира по боксу Федором Чудиновым;
  • творческие конкурсы и культурная программа.

Генеральный партнер фестиваля — благотворительная программа «ДоброFON». В рамках фестиваля будет работать интерактивная зона с активностями, где можно получить футболку, сделав пожертвование. Также 24 мая пройдут автограф-сессия и мастер-класс по армрестлингу от блогера Akimbo.

Развлекательная программа:

  • 23 мая — выступление вокального коллектива DiaCapella;
  • 24 мая — уличный театр «Черный квадрат» и завершающий концерт Клавы Коки.⠀Присоединяйтесь к Фестивалю ГТО и проведите время активно и весело!

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