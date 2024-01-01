Фестиваль «Черный котенок»

Фестиваль детского танца «Черный котенок» проводится с 1993 года и является младшим братом самого яркого и статусного фестиваля танца «Черный кот». В первые дни марта в Рязанском дворце молодежи состоится XXXII Всероссийский фестиваль детского танца «Черный котенок-2024». Фестиваль неизменно остается одним из самых ярких культурных событий. Профессиональный уровень организации объединяет детские и юношеские любительские хореографические коллективы Рязани и Рязанской области и коллективы Российской Федерации. Поэтому география «Черного котенка» уникальна и расширяется с каждым годом.
2 марта
начало в 12.00
1 отделение
- эстрадный танец
- эстрадно — спортивный танец
- малые формы
ПЕРЕРЫВ — ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА
2 отделение
- народно-стилизованный танец
- уличный танец
Награждение по итогам дня
3 марта
начало в 12.00
1 отделение
- духовное наследие России
- современный танец
- малые формы
ПЕРЕВЫВ — ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА
2 отделение
- танцевальный perfomance
- танцевальное шоу
Награждение по итогам дня
Награждение по итогам фестиваля
Участников и зрителей ждет яркий праздник ТАНЦА!
- Возраст
- 6+