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Фестиваль «Черный котенок»
2 марта в 12:00
Праздники

Фестиваль «Черный котенок»

Рязанский дворец молодежи

Фестиваль детского танца «Черный котенок» проводится с 1993 года и является младшим братом самого яркого и статусного фестиваля танца «Черный кот». В первые дни марта в Рязанском дворце молодежи состоится XXXII Всероссийский фестиваль детского танца «Черный котенок-2024». Фестиваль неизменно остается одним из самых ярких культурных событий. Профессиональный уровень организации объединяет детские и юношеские любительские хореографические коллективы Рязани и Рязанской области и коллективы Российской Федерации. Поэтому география «Черного котенка» уникальна и расширяется с каждым годом.

2 марта

начало в 12.00

1 отделение

  • эстрадный танец
  • эстрадно — спортивный танец
  • малые формы

ПЕРЕРЫВ — ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА

2 отделение

  • народно-стилизованный танец
  • уличный танец

Награждение по итогам дня

3 марта

начало в 12.00

1 отделение

  • духовное наследие России
  • современный танец
  • малые формы

ПЕРЕВЫВ — ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА

2 отделение

  • танцевальный perfomance
  • танцевальное шоу

Награждение по итогам дня

Награждение по итогам фестиваля

Участников и зрителей ждет яркий праздник ТАНЦА!

Возраст
6+