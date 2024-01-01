Фестиваль «Черный котенок»

Фестиваль детского танца «Черный котенок» проводится с 1993 года и является младшим братом самого яркого и статусного фестиваля танца «Черный кот». В первые дни марта в Рязанском дворце молодежи состоится XXXII Всероссийский фестиваль детского танца «Черный котенок-2024». Фестиваль неизменно остается одним из самых ярких культурных событий. Профессиональный уровень организации объединяет детские и юношеские любительские хореографические коллективы Рязани и Рязанской области и коллективы Российской Федерации. Поэтому география «Черного котенка» уникальна и расширяется с каждым годом.

2 марта

начало в 12.00

1 отделение

эстрадный танец

эстрадно — спортивный танец

малые формы

ПЕРЕРЫВ — ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА

2 отделение

народно-стилизованный танец

уличный танец

Награждение по итогам дня

3 марта

начало в 12.00

1 отделение

духовное наследие России

современный танец

малые формы

ПЕРЕВЫВ — ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА

2 отделение

танцевальный perfomance

танцевальное шоу

Награждение по итогам дня

Награждение по итогам фестиваля

Участников и зрителей ждет яркий праздник ТАНЦА!