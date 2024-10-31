Федя. Народный футболист

Народный любимец, лучший футболист страны Федор Черенков переживает не лучший период в своей жизни. Единственное, что удерживает его от отчаяния, — мечта сыграть на чемпионате мира. Но главный тренер сборной в последний момент отцепляет его из команды. Федор всерьез задумывается о завершении карьеры, но ради своей семьи и болельщиков он возвращается, чтобы привести свой клуб к чемпионству и вновь стать лучшим.