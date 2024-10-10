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Фантастическое путешествие

Жизнь отличницы Милдред переворачивается с ног на голову, когда в ее жизни появляется папа-фокусник, которого она не видела много лет. Поскольку девочка интересуется не фокусами, а природой, отец предлагает ей вместе отправиться в путешествие. Их ждет фантастическое приключение в поисках исчезающего вида пантеры, в ходе которого им не только придется узнать друг друга получше, но стать самыми близкими друзьями, которым по плечу любые трудности. Пригодятся и школьные знания, и папины фокусы!

Режиссёр
Ант Тимпсон
Актёры
Элайджа Вуд, Майкл Смайли, Моргана О'Райлли, Нелл Фишер, Никки Сиулепа, Ванесса Стейси, Тео Шейкс
Продолж.
103 мин.
Премьера
2024-10-10 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение

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