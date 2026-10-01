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F.P.G 25 лет альбому «Гонщики»
7 ноября в 19:00
Концерты

F.P.G 25 лет альбому «Гонщики»

Арт-клуб «Площадка»

Неугомонные панк-бунтари F.P.G отмечают двадцатипятилетие своего культового альбома «Гонщики». С момента выхода второго полноформатного релиза F.P.G минуло уже четверть века, но до сих пор альбом «Гонщики: песни в стиле Еблобилли» по праву считается не просто одним из лучших в дискографии группы, а по-настоящему знаковой пластинкой для всей русскоязычной панк-сцены. Материал, вышедший в далёком теперь 2001 году, красноречиво иллюстрирует творческий поиск музыкантов — мятежных душ, тех самых — необузданно-яростных, ещё сырых и колючих. Именно эти агрессивные (не звонкие, подобно музыкальным пощёчинам, а резкие, словно настоящий хук в челюсть!) песни и заложили фундамент фирменного стиля F.P.G — угловатых и опасных героев концертных площадок, фестивальных сцен и плейлистов. За 25 лет изменилось многое, но эти песни всё так же лихо выбивают воздух из груди и вмятины на корпусе. На свой страх и риск! Приходите отметить юбилей легендарного альбома «Гонщики»!

Возраст
16+
Жанры
Рок, Панк