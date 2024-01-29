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Ежегодный фестиваль ездового спорта
3 февраля в 10:00
Спорт

Ежегодный фестиваль ездового спорта

Оздоровительный комплекс «Звездный»

3 февраля с 10:00 до 15:00 на базе отдыха «Звездный» (Рязанская область, Спасский район, с. Выползово) пройдет ежегодный фестиваль ездового спорта и чемпионат и первенство Рязанской области по ездовому спорту.

На фестивале зрители увидят соревнования по ездовому спорту, смогут поиграть в зимние игры на свежем воздухе, принять участие в мастер-классах. На территории будет работать ярмарка товаров ручной работы, сувенирная лавка, лавка с продукцией рязанских фермеров, полевая кухня, прокат снегоходов и коньков.

Также для гостей пройдет фотосессия с собаками,

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