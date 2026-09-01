Евгения Онегина

Евгения — поэтесса, автор музыки из самого сердца Москвы. У нее потрясающее чувство юмора, завораживающий сильный вокал и редкий дар точно и красиво рассказать о современной жизни так, что в каждой строчке легко угадать себя.

Приглашаем вас в музыкальное путешествие по волнам мелодичного поп-рока, где есть место всему тому прекрасному безумию, которое творится вокруг городских романтиков. Темы самые разные: серьезные мысли и несерьезные взгляды, усталость от работы в офисе и мечты о простой человеческой близости, встречи с Тем Самым Человеком в толпе горожан и необходимость держаться и быть сильной.