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Евгений Князев: Борис Годунов
26 октября в 17:00
Театр

Евгений Князев: Борис Годунов

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Имя народного артиста России Евгения Князева хорошо известно широкой публике по киноролям: Вольф Мессинг, Троцкий, Сталин, Пастернак, Тевье-молочник… Главной его любовью и смыслом артистического существования является сцена. И прежде всего его родная сцена — театр имени Евгения Вахтангова.

26 октября в 17:00 в Рязанской филармонии Евгений Князев прочтет бессмертные строки драмы Александра Пушкина «Борис Годунов».

Данная постановка не просто творческая встреча — это именно моноспектакль, полноценное театральное действо, мозаика из музыки, поэзии и драмы.

Мы переместимся в исторические события русского средневековья. Князев блестяще перевоплощается, меняя голос и пластику, то в самозванца Гришку Отрепьева, то в гордую полячку Марину Мнишек, в царя Бориса, бояр, юродивых… Благодаря своему мастерству и сценической изобретательности он буквально гипнотизирует зрителя.

Важной частью спектакля станет музыкальное сопровождение. В исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова прозвучит музыка М. Мусоргского, П. Чайковского, А. Лядова, С. Рахманинова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, максимально точно передающая настроение литературной истории Пушкина.

Возраст
6+