Евгений Князев: Борис Годунов

Имя народного артиста России Евгения Князева хорошо известно широкой публике по киноролям: Вольф Мессинг, Троцкий, Сталин, Пастернак, Тевье-молочник… Главной его любовью и смыслом артистического существования является сцена. И прежде всего его родная сцена — театр имени Евгения Вахтангова.

26 октября в 17:00 в Рязанской филармонии Евгений Князев прочтет бессмертные строки драмы Александра Пушкина «Борис Годунов».

Данная постановка не просто творческая встреча — это именно моноспектакль, полноценное театральное действо, мозаика из музыки, поэзии и драмы.

Мы переместимся в исторические события русского средневековья. Князев блестяще перевоплощается, меняя голос и пластику, то в самозванца Гришку Отрепьева, то в гордую полячку Марину Мнишек, в царя Бориса, бояр, юродивых… Благодаря своему мастерству и сценической изобретательности он буквально гипнотизирует зрителя.

Важной частью спектакля станет музыкальное сопровождение. В исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова прозвучит музыка М. Мусоргского, П. Чайковского, А. Лядова, С. Рахманинова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, максимально точно передающая настроение литературной истории Пушкина.