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Евгений Халдей. Фотолетопись
12 июня в 16:00
Выставки

Евгений Халдей. Фотолетопись

Выставочный зал союза художников России

12 июня в 16:00 в Выставочном зале Рязанского государственного областного художественного музея имени И. П. Пожалостина состоится открытие выставки легендарного советского фотографа Евгения Халдея.

Экспозиция последовательно расскажет о профессиональном пути фотографа, через камеру которого прошла почти вся история советского времени. Ранний период творчества — 1930-е годы: фотографии великих советских строек, колхозов, заводов, передовиков труда печатали газеты по всей стране — они олицетворяли свершающуюся историю. Граждане молодой страны равнялись на созданные им образы.

Корреспондентом Халдей прошел всю войну, снимал драматические события в Заполярье, бои и освобождения Крыма и Кубани, затем победоносное шествие нашей армии по Европе и, наконец, взятие Берлина. На руинах фашистского бастиона сделаны знаменитые фотографии «Знамя Победы», «Регулировщица», «Подписание капитуляции фашистской Германии». Война для него закончилась в Нюрнберге. Халдей — специальный корреспондент от СССР на процессе и свидетель от обвинения. Его кадры сожженного Мурманска, разгромленного Севастополя, жертв нацистов были приведены в качестве доказательства суда.

Часть экспозиции составляют послевоенные репортажи, сделанные по всему Советскому союзу и за рубежом: восстановление городов, мощные предприятия, бескрайние просторы народного хозяйства и, конечно, люди, через образы которых Халдей ведет летопись жизни своей страны, рассказывая истории, раскрывая характеры. Во всех снимках проявляется оптимизм и жизнеутверждающая сила самого автора.

На выставке представлено 150 аналоговых фотографий, более 300 оцифрованных кадров и прижизненное интервью Евгения Халдея.

Куратор — Дина Иващенко, искусствовед, руководитель агентства «Выставком». Организаторы выражают благодарность за содействие в организации выставки дочери фотографа Анне Халдей.

Возраст
6+