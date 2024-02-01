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Евгений Гришковец. Монолог-концерт
24 марта в 19:00
Театр

Евгений Гришковец. Монолог-концерт

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Евгений Гришковец: «Монолог-концерт — это мой первый выход на сцену в новом качестве. Я давно хотел, но не мог решиться выйти на сцену не как персонаж моноспектакля, то есть в образе исполняемого мною другого человека, а как писатель. Ничего не играющий. Писатель на сцене, читающий собственные произведения, — это для меня абсолютно новый опыт.

Я не буду прикрыт театральным костюмом, декорациями, жёстко продуманной композицией и другими театральными эффектами. Я буду только автором литературных текстов, которые прочту вам именно так, как считаю нужным и как могу прочесть только я. В сущности это будет эстрадное выступление, которое можно назвать концертом. У меня накопилось много разнообразных текстов, которые были написаны в разное время и по разным поводам. Эти тексты никогда не звучали со сцены. Какие-то из них вошли в книги, какие-то я исполнял под музыку, а какие-то — не видел и не слышал никто и никогда.

В основу монолога-концерта легли два совсем новых моих литературных произведения „Узелки“ и „Водка как нечто большее“. Но они будут дополнены другими. Форма концерта позволяет быстро и остро реагировать на то, что происходит с нами и с миром ежедневно, так что каждый концерт в зависимости от места его проведения и даже от времени года неповторим. Для меня выход на сцену в качестве писателя волнителен, потому что наша эстрадная литературная традиция велика и прекрасна. Потому и ответственность перед этой традицией огромна».

Режиссёр
Евгений Гришковец
Актёры
Евгений Гришковец
Возраст
18+
Жанры
Концерт, Соло-представление