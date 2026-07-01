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Ева Власова
30 октября в 20:00
Концерты

Ева Власова

Дворец спорта «Олимпийский»

Ева Власова готовится к большому туру по России! Более 10 городов, масштабные и камерные площадки и чувственное шоу в стиле певицы — искренние треки Евы прозвучат практически во всех концах страны! Главным языком общения со слушателями на концертах Евы Власовой становятся эмоции и тесный контакт с каждым гостем! Зрители становятся частью происходящего, они делятся личными историями, презентуют свои треки, смеются и плачут вместе с артисткой.

Каждое выступление — уникальный опыт, наполненный настоящими моментами и неожиданными событиями. Ева презентует любимые хиты и коллаборации, а также порадует слушателей красивым шоу с продуманными сценические образами, ставшими визитной карточкой певицы. Концерты Евы Власовой объединяют людей разных возрастов и превращаются в пространство искренности, свободы и музыки, в котором смогут оказать жители сразу нескольких городов!

Возраст
12+
Жанры
Поп