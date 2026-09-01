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Это все она!
Кино

Это все она!

Талантливая в детстве и совершенно потерянная в свои тридцать Вася вдруг осознает, что катится на самое дно, а сил выбраться нет. На помощь приходит Мальвина — воображаемая подруга из детства, женщина-фрик с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Мальвина толкает Васю на поиски ее детской любви — Стасика. Найти его — дело несложное, а вот обратить на себя внимание и завоевать сердце Стаса надо очень постараться. Ведь в отличие от Васи он добился в жизни всего, о чем мечтал. Вася пройдет большой путь и поймет, что в ее жизни пошло не так, и, главное, узнает, почему появилась Мальвина.

Страна
Россия
Режиссёр
Дарья Чаруша
Актёры
Анастасия Белова, Марина Васильева, Никита Ефремов, Сауле Юсупова, Аристарх Венес, Николай Шрайбер, Евгений Лаптев, Виктор Милкин, Сильвия Дадалян, Ульяна Филатова, Мария Ремер, Ева Фадеева, Дана Мацюнскайте
Продолж.
80 мин.
Премьера
8 октября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Фэнтези, Мелодрама

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