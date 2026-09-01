Это все она!

Талантливая в детстве и совершенно потерянная в свои тридцать Вася вдруг осознает, что катится на самое дно, а сил выбраться нет. На помощь приходит Мальвина — воображаемая подруга из детства, женщина-фрик с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Мальвина толкает Васю на поиски ее детской любви — Стасика. Найти его — дело несложное, а вот обратить на себя внимание и завоевать сердце Стаса надо очень постараться. Ведь в отличие от Васи он добился в жизни всего, о чем мечтал. Вася пройдет большой путь и поймет, что в ее жизни пошло не так, и, главное, узнает, почему появилась Мальвина.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Дарья Чаруша
- Актёры
- Анастасия Белова, Марина Васильева, Никита Ефремов, Сауле Юсупова, Аристарх Венес, Николай Шрайбер, Евгений Лаптев, Виктор Милкин, Сильвия Дадалян, Ульяна Филатова, Мария Ремер, Ева Фадеева, Дана Мацюнскайте
- Продолж.
- 80 мин.
- Премьера
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8 октября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фэнтези, Мелодрама