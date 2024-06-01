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Это счастье — петь для Вас!
30 июня в 18:00
Концерты

Это счастье — петь для Вас!

КДЦ «Октябрь»

Да, лето — это, действительно, маленькая жизнь! Сколько красок, эмоций, впечатлений несет оно всем! Каким будет ваше лето — решать только вам. Можно максимально наполнить его яркими событиями: отдыхом, прогулками, творчеством, новыми книгами и конечно же концертами. На летней эстраде МБУК «КДЦ «Октябрь» состоится концерт «Это счастье-петь для Вас!» в рамках общегородского проекта «Лето в городе». Мария Видяпина, Александр Рыбалковский, Виктория Борисова, Олег Жутов и Валерия Кузнецова будут радовать зрителей своим творчеством и дарить хорошее настроение.

Возраст
6+