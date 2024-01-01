Это рок: Ария

В 2024 году «Ария» отправляется в новую поездку с уникальной программой «Это рок»! Основой концертных программ этого тура станут редко исполняемые и незаслуженно забытые композиции всех периодов, что позволит совершить настоящий экскурс в историю группы и еще полнее познакомиться с творческим багажом АРИИ. Впервые за много лет все концерты тура пройдут строго на клубных площадках, без «сидячих» залов. Организаторы настоятельно рекомендуют не тянуть с приобретением билетов, продажи будут останавливаться сразу по достижении разрешенной комфортной вместимости залов, никаких «переаншлагов». Ждем всех поклонников группы и любителей настоящего рока на концертах нашего «камерного» тура, ведь второго шанса увидеть и услышать что-то подобное, скорее всего, уже не представится!