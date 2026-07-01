Рик, несостоявшийся музыкант, подрабатывает выступлениями на свадьбах. На одной из них его просят подыграть звезде бойз-бенда Дэнни. После вечеринки они устраивают небольшой джем-сейшен, где делятся своими мелодиями. Когда Дэнни превращает песню Рика в хит, который захватывает хит-парады мира, Рик решает восстановить справедливость и получить свою долю славы. Но вся проблема в том, что ему никто не верит, даже собственные жена и дочь.