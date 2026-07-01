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Это хит!

Рик, несостоявшийся музыкант, подрабатывает выступлениями на свадьбах. На одной из них его просят подыграть звезде бойз-бенда Дэнни. После вечеринки они устраивают небольшой джем-сейшен, где делятся своими мелодиями. Когда Дэнни превращает песню Рика в хит, который захватывает хит-парады мира, Рик решает восстановить справедливость и получить свою долю славы. Но вся проблема в том, что ему никто не верит, даже собственные жена и дочь.

Страна
Ирландия, США
Режиссёр
Джон Карни
Актёры
Пол Радд, Питер МакДональд, Рори Кинан, Пол Рид, Кит МакЭрлин, Бет Фэллон, Марселла Планкетт, Эмма Роуз Кринер, Роберт Митчелл, Джульетта Кросби, Ник Джонас, Гавана Роуз Лю
Продолж.
97 мин.
Премьера
16 июля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Мюзикл, Драма-комедия, Мюзикл

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