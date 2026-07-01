Рик, несостоявшийся музыкант, подрабатывает выступлениями на свадьбах. На одной из них его просят подыграть звезде бойз-бенда Дэнни. После вечеринки они устраивают небольшой джем-сейшен, где делятся своими мелодиями. Когда Дэнни превращает песню Рика в хит, который захватывает хит-парады мира, Рик решает восстановить справедливость и получить свою долю славы. Но вся проблема в том, что ему никто не верит, даже собственные жена и дочь.
- Страна
- Ирландия, США
- Режиссёр
- Джон Карни
- Актёры
- Пол Радд, Питер МакДональд, Рори Кинан, Пол Рид, Кит МакЭрлин, Бет Фэллон, Марселла Планкетт, Эмма Роуз Кринер, Роберт Митчелл, Джульетта Кросби, Ник Джонас, Гавана Роуз Лю
- Продолж.
- 97 мин.
- Премьера
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16 июля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мюзикл, Драма-комедия, Мюзикл