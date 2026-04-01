Международный этно‑фестиваль «Синтез культур» — завершающий этап проекта «Мода с Акцентом» (при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Рязанской области, Администрации города Рязани) пройдет с 21 по 23 мая 2026 года.
Посвящён Году единства народов России и 105‑летию путешествия С. А. Есенина в Узбекистан.
Объединит дизайнеров из Рязани, Москвы, Саранска, Екатеринбурга, Тюмени, Новомосковска, Беларуси и Узбекистана. Участники представят коллекции одежды, отражающие богатство культур многонациональной России.
Программа мероприятий:
21 мая (четверг) — первый день
16:00 — Встреча актива татарской НКА с иногородними гостями фестиваля. Место: офис татарской национально-культурной автономии города Рязани (ул. Колхозная, д.14)
16:00-20:00 — Центральная городская библиотека им. С. А. Есенина (Первомайский проспект, 74).
- 16:00 — Показ коллекций одежды «Модный город».
- 18:00 — Творческая встреча с Хилковой И. Ю. (г. Ташкент) — независимый театральный продюсер, автор и организатор международных проектов, основатель бардовского движения в Узбекистане.
22 мая (пятница) — второй день — ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
10:00 — Пленарное заседание «Культурное многообразие народов России: грани взаимодействия» в Рязанском историческом музее. Место: РИАМЗ, ул. Соборная, 22.
16:00-20:00 — Рязанский дворец молодежи (площадь 50-летия Октября, 1).
- 16:00 в фойе — Выставки, ярмарка ремёсел, мастер-классы, фотосессии.
- 17:00 в концертном зале — Шоу-программа с показами дизайнерских коллекций одежды участников и гостей фестиваля.
23 мая (суббота) — третий день — Деловая программа — ЗАКРЫТИЕ
10:00-18:00 Рязанский государственный музей-заповедник С.А. Есенина (с. Константиново, Рыбновский р-он)
- 10:00 — Научная конференция «Культурный код. Идентичность, наследие и мода».
- 15:00 — Показы коллекций одежды проекта «Мода с Акцентом» и концертная программа ансамбля «Радуница».
- 17:00 — Подведение итогов работы этно-фестиваля.
- Возраст
- 0+