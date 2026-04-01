Международный этно‑фестиваль «Синтез культур» — завершающий этап проекта «Мода с Акцентом» (при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Рязанской области, Администрации города Рязани) пройдет с 21 по 23 мая 2026 года.

Посвящён Году единства народов России и 105‑летию путешествия С. А. Есенина в Узбекистан.

Объединит дизайнеров из Рязани, Москвы, Саранска, Екатеринбурга, Тюмени, Новомосковска, Беларуси и Узбекистана. Участники представят коллекции одежды, отражающие богатство культур многонациональной России.

Программа мероприятий:

21 мая (четверг) — первый день

16:00 — Встреча актива татарской НКА с иногородними гостями фестиваля. Место: офис татарской национально-культурной автономии города Рязани (ул. Колхозная, д.14)

16:00-20:00 — Центральная городская библиотека им. С. А. Есенина (Первомайский проспект, 74).

16:00 — Показ коллекций одежды «Модный город».

18:00 — Творческая встреча с Хилковой И. Ю. (г. Ташкент) — независимый театральный продюсер, автор и организатор международных проектов, основатель бардовского движения в Узбекистане.

22 мая (пятница) — второй день — ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

10:00 — Пленарное заседание «Культурное многообразие народов России: грани взаимодействия» в Рязанском историческом музее. Место: РИАМЗ, ул. Соборная, 22.

16:00-20:00 — Рязанский дворец молодежи (площадь 50-летия Октября, 1).

16:00 в фойе — Выставки, ярмарка ремёсел, мастер-классы, фотосессии.

17:00 в концертном зале — Шоу-программа с показами дизайнерских коллекций одежды участников и гостей фестиваля.

23 мая (суббота) — третий день — Деловая программа — ЗАКРЫТИЕ

10:00-18:00 Рязанский государственный музей-заповедник С.А. Есенина (с. Константиново, Рыбновский р-он)