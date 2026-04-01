О Нью-Йорк! В этом городе исполняются все мечты! Молодежь рвется сюда. Каждый день тысячи человек проходят вдоль и поперек тысячи улиц и домов, стараясь найти свое место под солнцем. А Дон Бейкер знает пока что только одну улицу и один дом — и ему этого хватает. Он хочет стать музыкантом. И вроде все идет как надо… Но чего-то не достает.

В соседней квартире поселилась какая-то девушка. Интересная, веселая. Может, познакомиться? Дон не успевает об этом подумать, как она уже в его квартире. Джил Тернер. «Будущая актриса». Запрыгнула на его кровать и пытается сделать бабочку. У них завязывается разговор… Непринужденный, легкий.

«Эти свободные бабочки» — для современной молодежи, не верящей (?) в любовь. Хотя любовь подчас так близко. Этот спектакль — легкий, сотканный из крыльев бабочек, — откроет тайну бесконечной нежности и поможет поверить в настоящее чувство.