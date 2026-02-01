Начало весны приносит с собой атмосферу свежести и легкости, вдохновение пробуждающейся природы и первые цветы. А любимая музыка дополняет этот романтический букет.
1 марта в 17:00 приглашаем вас в Рязанский областной Дворец культуры и искусства на концерт «Эстетика любви» вокально-хорового ансамбля «Эстетика»!
Вас ждёт яркая смена впечатлений: мощное звучание хора, а капелла и проникновенные сольные номера профессиональных певцов. Вы узнаете каждую мелодию — и это чувство родного, близкого наполнит наш концертный зал, окутав каждое сердце теплом!
В программе концерта — пронзительные русские песни о любви и авторские композиции, включая фрагменты мюзикла «Любовь сильнее князя».
Приходите с теми, кто вам дорог, и спойте про себя знакомые строки из «Подмосковных вечеров», «Шаганэ» и «Весеннего танго». Подарите своим детям красоту настоящей песни, а себе — тёплые воспоминания.
Почувствуйте, как на душе становится теплее! Встретьте весну под звуки песен, которые знает и любит ваше сердце!
Художественный руководитель коллектива — Илья Патрикеев;
Хормейстер — Алёна Коробкова;
Солисты — Анна Касаткина, Иван Коняхин.
- Возраст
- 6+