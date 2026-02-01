Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
6 часов назад
159
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
927
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
499
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 012
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Эстетика любви
1 марта в 17:00
Концерты

Эстетика любви

Рязанский областной Дворец культуры и искусства

Начало весны приносит с собой атмосферу свежести и легкости, вдохновение пробуждающейся природы и первые цветы. А любимая музыка дополняет этот романтический букет.

1 марта в 17:00 приглашаем вас в Рязанский областной Дворец культуры и искусства на концерт «Эстетика любви» вокально-хорового ансамбля «Эстетика»!

Вас ждёт яркая смена впечатлений: мощное звучание хора, а капелла и проникновенные сольные номера профессиональных певцов. Вы узнаете каждую мелодию — и это чувство родного, близкого наполнит наш концертный зал, окутав каждое сердце теплом!

В программе концерта — пронзительные русские песни о любви и авторские композиции, включая фрагменты мюзикла «Любовь сильнее князя».

Приходите с теми, кто вам дорог, и спойте про себя знакомые строки из «Подмосковных вечеров», «Шаганэ» и «Весеннего танго». Подарите своим детям красоту настоящей песни, а себе — тёплые воспоминания.

Почувствуйте, как на душе становится теплее! Встретьте весну под звуки песен, которые знает и любит ваше сердце!

Художественный руководитель коллектива — Илья Патрикеев;

Хормейстер — Алёна Коробкова;

Солисты — Анна Касаткина, Иван Коняхин.

Возраст
6+