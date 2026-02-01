Начало весны приносит с собой атмосферу свежести и легкости, вдохновение пробуждающейся природы и первые цветы. А любимая музыка дополняет этот романтический букет.

1 марта в 17:00 приглашаем вас в Рязанский областной Дворец культуры и искусства на концерт «Эстетика любви» вокально-хорового ансамбля «Эстетика»!

Вас ждёт яркая смена впечатлений: мощное звучание хора, а капелла и проникновенные сольные номера профессиональных певцов. Вы узнаете каждую мелодию — и это чувство родного, близкого наполнит наш концертный зал, окутав каждое сердце теплом!

В программе концерта — пронзительные русские песни о любви и авторские композиции, включая фрагменты мюзикла «Любовь сильнее князя».

Приходите с теми, кто вам дорог, и спойте про себя знакомые строки из «Подмосковных вечеров», «Шаганэ» и «Весеннего танго». Подарите своим детям красоту настоящей песни, а себе — тёплые воспоминания.

Почувствуйте, как на душе становится теплее! Встретьте весну под звуки песен, которые знает и любит ваше сердце!

Художественный руководитель коллектива — Илья Патрикеев;

Хормейстер — Алёна Коробкова;

Солисты — Анна Касаткина, Иван Коняхин.