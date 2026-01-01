30 января приглашаем вас в Рязанский областной Дворец культуры и искусства на концерт «Эстетика души»!

Вместе с Вокально-хоровым ансамблем «Эстетика» (художественный руководитель Илья Патрикеев, хормейстер Алёна Коробкова) мы окунёмся в атмосферу зимних праздников, вспомним те самые трогательные моменты, которые делают это время таким особенным, и поделимся друг с другом искренними эмоциями.

В программе — музыка, которая согревает сердце, пробуждает тёплые воспоминания и создаёт неповторимое праздничное настроение. Вы услышите и духовные сочинения, и авторские обработки известных музыкальных композиций.

Ведущим концерта выступит почётный работник культуры и искусства Рязанской области Владимир Рогулин.

«Мы — сплетение голосов и содружество единомышленников. Каждый из нас искренне любит петь и делится этой любовью со зрителем. Наш коллектив молод, но уже завоевал сердца слушателей. Мы ценим вашу поддержку и хотим встречаться с вами как можно чаще!», — Илья Патрикеев.

Пусть музыка станет проводником в мир ваших самых светлых чувств и воспоминаний! Ждем вас!