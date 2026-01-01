Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
-3°
Чтв, 29
Птн, 30
-9°
ЦБ USD 76.55 0.54 28/01
ЦБ EUR 90.93 0.64 28/01
Нал. USD 77.46 / 77.10 27/01 18:30
Нал. EUR 91.01 / 91.40 27/01 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 424
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 641
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 308
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 598
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Эстетика души
30 января в 19:00
Концерты

Эстетика души

Рязанский областной Дворец культуры и искусства

30 января приглашаем вас в Рязанский областной Дворец культуры и искусства на концерт «Эстетика души»!

Вместе с Вокально-хоровым ансамблем «Эстетика» (художественный руководитель Илья Патрикеев, хормейстер Алёна Коробкова) мы окунёмся в атмосферу зимних праздников, вспомним те самые трогательные моменты, которые делают это время таким особенным, и поделимся друг с другом искренними эмоциями.

В программе — музыка, которая согревает сердце, пробуждает тёплые воспоминания и создаёт неповторимое праздничное настроение. Вы услышите и духовные сочинения, и авторские обработки известных музыкальных композиций.

Ведущим концерта выступит почётный работник культуры и искусства Рязанской области Владимир Рогулин.

«Мы — сплетение голосов и содружество единомышленников. Каждый из нас искренне любит петь и делится этой любовью со зрителем. Наш коллектив молод, но уже завоевал сердца слушателей. Мы ценим вашу поддержку и хотим встречаться с вами как можно чаще!», — Илья Патрикеев.

Пусть музыка станет проводником в мир ваших самых светлых чувств и воспоминаний! Ждем вас!

Возраст
0+