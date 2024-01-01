17 февраля 2024 года в выставочном центре «Фотодом» состоится открытие выставки печатной графики «Эстамп». Посетителей ждет погружение в мир современной гравюры, где каждая работа уникальна своим подходом и технологией исполнения.

Одно выставочное пространство объединит творчество несколько поколений художников, увлеченных печатной графикой. В экспозицию войдут работы рязанских авторов: Леонида Агальцова, Маргариты Будылевой, Елены Гонтаренко, Андрея и Софьи Игнатовых, Дарии Кантаржи, Алёны Михайловой, Андрея Потапова, Яны Половинкиной, Максимилиана Преснякова, Екатерины Трубниковой, Михаила Шелковенко. Зрители, также увидят работы Сергея Ковригина, в том числе ранее не выставлявшиеся произведения.

Этот выставочный проект станет уникальным событием для города, ведь экспозиция объединяет 13 авторов. Как говорят кураторы проекта художники Екатерина Трубникова и Алена Михайлова: «У нас возникла идея организовать такую выставку, которая не только покажет многообразие эстампа, но и объединит художников, даст возможность посмотреть на наше Рязанское сообщество графиков со стороны, пообщаться, проанализировать творчество и, возможно, откроет двери к совместным проектам. Мы очень надеемся, что это будет не последняя такая выставка, и попробуем в будущем не только повторять проект, но и расширить его, приглашая к участию коллег из других городов».