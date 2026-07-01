Ешь, молись, худей

Студентка-медик Хана в погоне за идеальной фигурой увлекается новыми методами похудения с использованием человеческих останков. То, что начинается как эксперимент, быстро превращается в кошмар. Зловещая сила, скрытая в мертвых, пробуждается, вторгаясь в жизнь девушки. И чем стройнее и совершенней становится Хана, тем ненасытней преследующее ее существо.