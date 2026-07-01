Ешь, молись, худей

Студентка-медик Хана в погоне за идеальной фигурой увлекается новыми методами похудения с использованием человеческих останков. То, что начинается как эксперимент, быстро превращается в кошмар. Зловещая сила, скрытая в мертвых, пробуждается, вторгаясь в жизнь девушки. И чем стройнее и совершенней становится Хана, тем ненасытней преследующее ее существо.
- Страна
- Австралия
- Режиссёр
- Натали Эрика Джеймс
- Актёры
- Анна Адамс, Джозеф Болдуин, Андре Онг Карлессо, Лиза Криттенден, Даниела Рене Финк, Мидори Фрэнсис, Даниель Макдональд, Мадлен Мэдден, Энни Шапиро, Роберт Тейлор
- Продолж.
- 112 мин.
- Премьера
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13 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Научная фантастика, Фильм ужасов, Драма