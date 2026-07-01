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Ешь, молись, худей
Кино

Ешь, молись, худей

Студентка-медик Хана в погоне за идеальной фигурой увлекается новыми методами похудения с использованием человеческих останков. То, что начинается как эксперимент, быстро превращается в кошмар. Зловещая сила, скрытая в мертвых, пробуждается, вторгаясь в жизнь девушки. И чем стройнее и совершенней становится Хана, тем ненасытней преследующее ее существо.

Страна
Австралия
Режиссёр
Натали Эрика Джеймс
Актёры
Анна Адамс, Джозеф Болдуин, Андре Онг Карлессо, Лиза Криттенден, Даниела Рене Финк, Мидори Фрэнсис, Даниель Макдональд, Мадлен Мэдден, Энни Шапиро, Роберт Тейлор
Продолж.
112 мин.
Премьера
13 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Научная фантастика, Фильм ужасов, Драма

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