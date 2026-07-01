Есенин Яр: ДХ

Сергей Есенин в трактате «Ключи Марии» отмечал: «Орнамент — это музыка. Ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием, Но никто так прекрасно не слился с ним, вкладывая в него всю жизнь, все сердце и весь разум, как наша древняя Русь, где почти каждая вещь через каждый свой звук говорит нам знаками…».

Прочувствовать это вы сможете 18 июля в 15:00 на фестивале «Есенин Яр». В этот день состоится выступление экологической рок-группы «ДХ». Их творчество сочетает древние напевы и современную архитектуру жизни, мелодии ветра и звуки компьютерных технологий, народный фольклор и городской эмбиент, забытые считалки индейских племен и образ любимого человека.

Группа стирает границы между музыкальными стилями и направлениями.

Готовы ощутить энергию «ДХ»? Тогда до встречи на Яру!