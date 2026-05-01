6 июня в Константинове стартует фестиваль современной культуры «Есенин Яр».

Вас ждёт серия субботних летних вечеров: закатное солнце над Окой, плеск воды, шелест травы на Яру, живая музыка и стихи, от которых замирает сердце. Существует мнение, что современное искусство уступает классическому. Однако фестиваль «Есенин Яр» — не про конфликт, а про встречу традиций со смелыми творческими формами, где прошлое и настоящее ведут открытый диалог.

Хедлайнером открытия фестиваля станет «Рубеж Веков» — голос поколения, родившегося на стыке двух столетий. Это самобытный звук, который сочетает народные мотивы, акустику и электронику. Что это, если не новая поэзия ритма, звучащая на высоком берегу Оки? Музыкальную эстафету примут Кирилл Устинов и группа «Осталось два кадра», «Лыбедь», «ДХ», «Вечёрка», которые добавят в эти вечера свои искренность и лиризм.

Особым гостем фестиваля станет электронный фолк-дуэт BELOBOKA, чьё выступление состоится под звёздным константиновским небом. Таинство старинных напевов, электронная музыка и пластичность — то, что объединит прошлое и настоящее.

На Яру театральное искусство выйдет за пределы сцены: Рязанский театр драмы покажет спектакль «Все мы немножко Сергей Есенин», а Рязанский театр юного зрителя оживит героев «Анны Снегиной» прямо в тени яблоневого сада и на веранде усадебного дома.

На фестивале «Есенин Яр» — только естественные декорации, созданные самой природой, а вместо софитов — золотое сияние солнца.

Приезжайте в Константиново, чтобы испытать чувства, которые не передать словами! «Есенин Яр» — место, где звучит живое и настоящее!