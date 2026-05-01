Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
18°
Срд, 03
21°
Чтв, 04
22°
ЦБ USD 71.55 0.53 02/06
ЦБ EUR 86.25 3.61 02/06
Нал. USD 74.51 / 75.30 02/06 13:27
Нал. EUR 89.12 / 89.40 02/06 13:27
Новости
Итоги года New
Публикации
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
1 925
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
683
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
26 мая 10:53
1 317
Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерско...
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках...
25 мая 15:07
1 035
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Есенин Яр
6 июня в 12:00
Праздники

Есенин Яр

Музей-заповедник С. А. Есенина

6 июня в Константинове стартует фестиваль современной культуры «Есенин Яр».

Вас ждёт серия субботних летних вечеров: закатное солнце над Окой, плеск воды, шелест травы на Яру, живая музыка и стихи, от которых замирает сердце. Существует мнение, что современное искусство уступает классическому. Однако фестиваль «Есенин Яр» — не про конфликт, а про встречу традиций со смелыми творческими формами, где прошлое и настоящее ведут открытый диалог.

Хедлайнером открытия фестиваля станет «Рубеж Веков» — голос поколения, родившегося на стыке двух столетий. Это самобытный звук, который сочетает народные мотивы, акустику и электронику. Что это, если не новая поэзия ритма, звучащая на высоком берегу Оки? Музыкальную эстафету примут Кирилл Устинов и группа «Осталось два кадра», «Лыбедь», «ДХ», «Вечёрка», которые добавят в эти вечера свои искренность и лиризм.

Особым гостем фестиваля станет электронный фолк-дуэт BELOBOKA, чьё выступление состоится под звёздным константиновским небом. Таинство старинных напевов, электронная музыка и пластичность — то, что объединит прошлое и настоящее.

На Яру театральное искусство выйдет за пределы сцены: Рязанский театр драмы покажет спектакль «Все мы немножко Сергей Есенин», а Рязанский театр юного зрителя оживит героев «Анны Снегиной» прямо в тени яблоневого сада и на веранде усадебного дома.

На фестивале «Есенин Яр» — только естественные декорации, созданные самой природой, а вместо софитов — золотое сияние солнца.

Приезжайте в Константиново, чтобы испытать чувства, которые не передать словами! «Есенин Яр» — место, где звучит живое и настоящее!

Возраст
0+