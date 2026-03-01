3 апреля в 16:00 молодежный театральный коллектив «OSNOVA» представит во Дворце культуры и искусства документально-публицистический спектакль «ЕСЕНИН. «Хулиган».

Постановка построена на архивных материалах из жизни Есенина, а также на воспоминаниях его близких. Это исповедь, где факты биографии переплетаются с воспоминаниями, чувствами, мечтами, страданиями и, конечно же, с гениальными произведениями Есенина, где подростковые ощущения и мимолетные фантазии живее и отчётливее, чем реальная жизнь и люди вокруг.

Режиссер — Евгений Каргин.