Игорь ЕРЁМА Еремеев — автор проекта ЕРЁМА (Москва), а также легендарной рок группы «Хозяин Ключа», хорошо известной в 90-х по песням «Автопилот» и «Моя Религия», которая была записана с Константином Кинчевым, а также по альбому «Корни», который музыкальные критики в своё время назвали лучшим альбомом 1993 года.

В программе лучшие авторские и любимые залом застольные песни хором!

«Песни Ерёмы — это честные тексты, харизма и голос. Это коктейль колючего андеграунда с отголосками мелодичной народной песни и русской поэзии в привычном ЕРЁМЕ формате смешения музыкальных жанров, которые, соединяясь воедино, искрят энергией рок-н-ролла! Когда каждая нота и каждое слово уже не философия, а кусок прожитой жизни.» (из рецензии на выступление ЕРЁМЫ)