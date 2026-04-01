24 апреля 2026 г. в 16:00 в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открывается персональная выставка московского художника декоративного искусства Ларисы Серовой «Эпизоды II».

Экспозиция является продолжением авторского проекта, представленного в галерее в 2016 году. Она объединяет произведения последних десяти лет и работы, связанные с более ранними, но ключевыми этапами творческого пути мастера.

Лариса Серова — художник по стеклу, выпускница Московского высшего художественно-промышленного училища (ныне МГХПУ им. С.Г. Строганова). Член Московского союза художников и Союза художников России. В 1980—1990 гг. работала на Комбинате монументально-декоративного искусства Художественного фонда РСФСР в должности художника творческой квалификации. В составе больших творческих групп участвовала в монументально-декоративном оформлении различных общественных зданий, в том числе пансионата «Дельфин» в Адлере и Дворца культуры птицефабрики в Рязани. Около десять лет (1990-1999) выполняла обязанности художника по стеклу в кооперативе «Практика». Там, создавая интерьерные объекты, работала в различных техниках, сочетая витраж и пескоструйную обработку стекла с кованым и литым металлом.

В творчестве художницы соединились опыт монументального мышления, интерес к пространству и стремление к философскому прочтению образа, рождающемуся из пластических свойств материала.

Название выставки «Эпизоды II» подчеркивает преемственность и развитие авторской концепции, впервые заявленной в Рязани десятью годами ранее. Каждый раздел экспозиции представляет собой самостоятельный эпизод творческой биографии художника — этап поисков формы, цвета и внутреннего смысла. Для Ларисы Серовой форма неразрывно связана с содержанием. В её произведениях пластическое решение и эмоциональное наполнение образа взаимообусловлены. Абстрактные и предметные мотивы существуют на границе реальности и художественной интерпретации, погружая в многослойное пространство ассоциаций.

На выставке представлено около 40-ка произведений, выполненных в техниках тиффани, гутного стекла, выдувания в гипсовую форму. Особое место в экспозиции занимают витражи, рассчитанные на активное взаимодействие со средой. Художница учитывает выразительные возможности стекла — его прозрачность, способность отражать и преломлять свет, использует цвет как средство создания глубины и внутренней динамики формы. В ряде произведений значительную роль играют белый цвет и бесцветное стекло, позволяющие раскрыть световую природу материала и включить в композицию окружающее пространство. Выставка «Эпизоды II» погружает в мир художественного стекла, бесконечный по свои возможностям. Творческая эволюция Ларисы Серовой прослеживается в переходе от пластически свободных ранних форм к более лаконичным и геометрически выверенным композициям последних лет, эмоционально выразительным и нередко имеющим философский подтекст.

Произведения Ларисы Серовой демонстрировались на российских и международных выставках декоративного искусства и художественного стекла, находятся в музейных собраниях и частных коллекциях России и зарубежья.