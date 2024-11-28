Эммануэль, исследующая границы собственных удовольствий и наслаждений, отправляется в бизнес-поездку в люксовый отель Гонконга. В этом путешествии она открывает для себя неизведанные грани собственной сексуальности и желаний, переосмысливая своё понимание близости и свободы.
- Режиссёр
- Одри Диван
- Актёры
- Наоми Уоттс, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Уилл Шарп, Ноэми Мерлан, Энтони Чхаусан Вон, Изабелла Вэй, Чача Хуан, Кароль Франк, Ху Кай, Андреа Доленте
- Премьера
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2024-11-28 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Эротический фильм, Драма