Эммануэль, исследующая границы собственных удовольствий и наслаждений, отправляется в бизнес-поездку в люксовый отель Гонконга. В этом путешествии она открывает для себя неизведанные грани собственной сексуальности и желаний, переосмысливая своё понимание близости и свободы.