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Эммануэль

Эммануэль, исследующая границы собственных удовольствий и наслаждений, отправляется в бизнес-поездку в люксовый отель Гонконга. В этом путешествии она открывает для себя неизведанные грани собственной сексуальности и желаний, переосмысливая своё понимание близости и свободы.

Режиссёр
Одри Диван
Актёры
Наоми Уоттс, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Уилл Шарп, Ноэми Мерлан, Энтони Чхаусан Вон, Изабелла Вэй, Чача Хуан, Кароль Франк, Ху Кай, Андреа Доленте
Премьера
2024-11-28 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Эротический фильм, Драма

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