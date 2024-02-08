Элла и черный ягуар

В детстве Элла жила в сказочных краях Амазонии, где подружилась с обаятельным малышом — детенышем ягуара. Переехав в Нью-Йорк, она начинает новую жизнь. Но когда деревня, где она выросла, оказывается под угрозой, отважная девочка принимает решение, что должна вернуться! Вернуться, чтобы спасти свой прежний дом, обитателей джунглей и своего близкого друга — черного ягуара по имени Хоуп.
- Режиссёр
- Жиль де Метр
- Актёры
- Келли Хоуп Тейлор, Аманда Ип, Летиция Брукс, К.С.Кумбс, Айрам Камачо
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
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2024-02-08 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение, Комедия