Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
11°
Чтв, 01
12°
Птн, 02
ЦБ USD 81.56 -0.99 30/04
ЦБ EUR 93.17 -0.01 30/04
Нал. USD 83.07 / 83.00 30/04 14:15
Нал. EUR 95.06 / 95.00 30/04 14:15
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
Вчера 16:45
4 673
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
23 285
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
11 809
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
18 039
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Элла Хрусталева. Сыновья уходят в бой
4 мая в 17:00
Концерты

Элла Хрусталева. Сыновья уходят в бой

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

Лауреат международных и всероссийских конкурсов Элла Хрусталева при участии вокального ансамбля МАМА Jazz.

В программе:

  • К. Молчанов — М. Львовский. «Вот солдаты идут»
  • В. Агапкин — В. Лазарев. «Прощание славянки»
  • А. Новиков — Л. Ошанин. «Эх, дороги…»
  • В. Высоцкий. «Сыновья уходят в бой», «Як- истребитель»
  • А. Лепин — Ф. Лаубе. «Незабудка»
  • Е. Мартынов- А. Дементьев. «Баллада о матери»
  • М. Фрадкин — С. Островой. «У деревни Крюково»
  • В. Соловьев-Седов — А. Фатьянов. «Соловьи»
  • В. Соловьев — Седов — А. Фатьянов «Шел солдат из далекого края»
  • Н. Богословский — В. Дыховичный — М. Слободской. «Днем и ночью»
  • А. Пахмутова — С. Гребенников, Н. Добронравов. «Если отец герой»
  • М. Фрадкин — Р. Рождественский «За того парня»

Возраст
6+