Элла Хрусталева. Сыновья уходят в бой

Лауреат международных и всероссийских конкурсов Элла Хрусталева при участии вокального ансамбля МАМА Jazz.
В программе:
- К. Молчанов — М. Львовский. «Вот солдаты идут»
- В. Агапкин — В. Лазарев. «Прощание славянки»
- А. Новиков — Л. Ошанин. «Эх, дороги…»
- В. Высоцкий. «Сыновья уходят в бой», «Як- истребитель»
- А. Лепин — Ф. Лаубе. «Незабудка»
- Е. Мартынов- А. Дементьев. «Баллада о матери»
- М. Фрадкин — С. Островой. «У деревни Крюково»
- В. Соловьев-Седов — А. Фатьянов. «Соловьи»
- В. Соловьев — Седов — А. Фатьянов «Шел солдат из далекого края»
- Н. Богословский — В. Дыховичный — М. Слободской. «Днем и ночью»
- А. Пахмутова — С. Гребенников, Н. Добронравов. «Если отец герой»
- М. Фрадкин — Р. Рождественский «За того парня»
- Возраст
- 6+