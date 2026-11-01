В канун Нового года в студенческом общежитии Томска четыре сердца оказываются втянуты в череду забавных недоразумений. Тайный подарок, перепутанные признания, ревность, случайные совпадения и одна травма на катке превращают обычный праздник в настоящий эмоциональный квест. Пока каждый уверен, что его чувства безответны, судьба раз за разом сталкивает их друг с другом, заставляя раскрыть свои секреты. В свой десятый день рождения Даша готовит подарки для друзей, печет вместе с бабушкой торт и с нетерпением ждет гостей. Но один за другим все отказываются прийти, оставляя девочку наедине с болью и разочарованием. Искреннее видео, записанное в минуту отчаяния, неожиданно запускает цепочку событий, которая выходит далеко за пределы ее маленького города. Тысячи незнакомых людей приходят на помощь, чтобы подарить ей главное чудо — поддержку, способную связать между собой совершенно чужие сердца. Пока вся страна помогает Даше, она приходит на помощь такому же одинокому мужчине.