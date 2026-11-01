В канун Нового года в студенческом общежитии Томска четыре сердца оказываются втянуты в череду забавных недоразумений. Тайный подарок, перепутанные признания, ревность, случайные совпадения и одна травма на катке превращают обычный праздник в настоящий эмоциональный квест. Пока каждый уверен, что его чувства безответны, судьба раз за разом сталкивает их друг с другом, заставляя раскрыть свои секреты. В свой десятый день рождения Даша готовит подарки для друзей, печет вместе с бабушкой торт и с нетерпением ждет гостей. Но один за другим все отказываются прийти, оставляя девочку наедине с болью и разочарованием. Искреннее видео, записанное в минуту отчаяния, неожиданно запускает цепочку событий, которая выходит далеко за пределы ее маленького города. Тысячи незнакомых людей приходят на помощь, чтобы подарить ей главное чудо — поддержку, способную связать между собой совершенно чужие сердца. Пока вся страна помогает Даше, она приходит на помощь такому же одинокому мужчине.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Жора Крыжовников, Ольга Долматовская, Юрий Коробейников
- Актёры
- Сергей Бурунов, Валентина Ляпина, Александр Шепс, Федор Добронравов, Глеб Калюжный, Полина Гухман, Татьяна Догилева, Полина Карева, Андрей Рожков, Ольга Картункова, Валентина Мазунина, Мария Камова, Андрей Максимов, Мария Смольникова, Екатерина Шкуро, Сергей Романович, Александра Тихонова
- Продолж.
- 86 мин.
- Премьера
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10 декабря 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия