С 21 декабря — яркое шоу «Елка в Цирке!» Калейдоскоп артистов и животных, праздничная елка и веселый Дед Мороз!

С 21 декабря окунитесь в праздничную атмосферу с ярким шоу «Елка в Цирке!», где каждый момент наполнен волшебством и радостью. Это событие, которое объединяет поколения и дарит семье незабываемые эмоции!

Вас ждет потрясающий аттракцион с участием львиц и тигров под руководством Виталия Смолянца — единственного дрессировщика, завоевавшего полный комплект наград на фестивале «Идол». Грация, сила и смелость этих величественных животных захватят дух, а мастерство дрессировщика покажет, как талант и забота преодолевают границы возможного.

Но это только частичка праздничного чуда!

В программе:

Анастасия Новичкова и ее дрессированные собачки, которые наполнят вечер теплом и искренними улыбками.

Забавные обезьяны-«наездники» и лихие пони под руководством Инессы Исаевой — яркий номер, который обожают дети.

Эквилибрист Максим Минасов, лауреат международных фестивалей, покажет магию равновесия и изящества.

Воздушная гимнастка Любовь Ульянкина удивит зрителей своими невероятными полётами под куполом цирка.

Жонглер Энрико Аннаев, чьи трюки заставляют восхищаться мастерством и ловкостью.

Единственный в России парад велофигуристов под руководством Леонида Ткаченко — захватывающее зрелище, которое нельзя пропустить.

Весь вечер вас будет радовать неугомонный и добродушный клоун «Чудик» (Андрей Попыловский), создавая настроение праздника для всей семьи.

И это еще не все! Праздник завершится у нарядной елки с веселыми хороводами, а Дед Мороз и множество сюрпризов создадут атмосферу настоящего волшебства. Подарите своим близким праздник, который запомнится на всю жизнь!