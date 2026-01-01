Елизавета Варвара Аранова. Stand Up

Елизавета Варвара Аранова — стендап-комик, сценарист и режиссер. Она стала известной благодаря своим выступлениям в жанре стендап. Буквально за несколько лет Елизавета значительно продвинулась в своей карьере и сейчас выступает на Большой Сцене. В 2023 году она отправилась в свой первый тур по городам России. За этот год масштаб площадок, на которых она выступает, значительно увеличился — от небольших баров, вмещающих максимум 60 человек, до больших концертных залов, способных принимать несколько тысяч зрителей.

«Я в восторге от того, что собираю залы. Я в восторге от того, что поднимаюсь на сцену, рассказываю шутки и слышу смех. Это невероятное ощущение, когда волна смеха сносит тебя с ног. Каждый раз я благодарна людям за то, что дарят мне этот кайф», — рассказывает комикесса о своей искренней страсти к стендап комедии.

И действительно, плотность юмора и смеха на концертах Елизаветы комплементарна — смех в зале не стихает больше чем на 15 секунд.

Комедия Елизаветы Варвары Арановой — многогранная, прямолинейная и довольно откровенная, каким традиционно и должен быть настоящий юмор в жанре стендап. В своих выступлениях Елизавета переходит от шуток к пронзительным откровениям, поднимая сложные и глубокие темы. Она рассуждает о психотерапии, детских и подростковых травмах, рефлексирует вместе со зрителем о смене ценностей поколений, не боится рассказывать о личных тайнах и скелетах в шкафу.

«У каждого из нас в жизни бывает период, когда сложно поделиться чем-то с близким человеком, и гораздо проще рассказать о своих переживаниях незнакомцу. На ЧУВСе мы всегда стараемся создать атмосферу спокойствия и свободы, у нас и у зрителей возникает ощущение доверия и веселья. Мы не психотерапевты и не имеем права давать конкретные советы, но мы можем вместе посмеяться над ситуацией, что, как мне кажется, сильно помогает справиться с травматическими переживаниями», — отмечает Елизавета. Кроме того, Лиза ведет на своем канале подкаст «Страхи», куда зовет в качестве гостей интересных людей и обсуждает с ними их страхи. Как считает Елизавета, этот проект так же может иметь для зрителя терапевтический эффект — ведь когда они наблюдают у гостей подобные своим страхи, они, как минимум, получают психологическую разрядку и понимают, что не одиноки в своих переживаниях.