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Елена Ваенга
16 февраля 2025 в 15:00
Концерты

Елена Ваенга

МКЦ

Рейтинги, награды и верхние строчки топ-чартов никогда не были сверхзадачей Елены Ваенги. В век глобализации, мощных интернет-технологий и повсеместной рекламы она скромно стоит в стороне и поет не для коммерции, а для людей. Таких, как она сама.

Елена часто благодарит своих поклонников и повторяет «Скажи мне, кто твой друг — и я скажу, кто ты. Какие люди вокруг меня, такая я и есть». Она одинаково естественна, когда исполняет «Курю» и «Королеву», непосредственна и легка, когда поет «Цветы» и очень трагична, когда со сцены звучит «Шопен», «Остановка» или «Белая Птица». Эти искренние эмоции очень близки и понятны ее зрителям, а в строках песен они находят самих себя. Если бы Некрасов был нашим с вами современником, то прототипом героини с истинно сложным русским характером стала бы Елена. Именно о ней можно было сказать: «Где ж, как не в буре, и развернуться славянской натуре?» Однако, она не любит громких сравнений. Как и не воспринимает всерьез те звания, которыми ее награждают поклонники, критики и российская эстрада в целом. Потому что за шаблонными «Королева шансона», «Артист с большой буквы», «Поэтесса» и «Принцесса» обычно стоит тщательно выверенный медийный образ пиар-специалистами. А Ваенга НАСТОЯЩАЯ — про искренность и надрыв.

Елена Ваенга — это природная стихия, порыв и сложный характер: настоящая южанка, выросшая на севере. Эта диалектика души видна и в музыкальных произведениях, которые Елена создает на сцене. Она музыкант, который оставляет всю душу в текстах своих песен. Елена в интервью шутила, что, на самом деле, замужем за музыкой, и ничего с этим поделать нельзя. Но в каждой шутке, как известно, лишь доля юмора, а все остальное — исповедь. Кто такая Ваенга? Ответ на вопрос становится очевиден тем, кто хоть раз побывал на ее концерте. Она не терпит небрежности в работе, все должно быть доведено до совершенства. Она проста, понятна, но при этом характерна и многогранна. А главное — одинакова и в жизни, и на сцене.

Возраст
16+
Жанры
Эстрада, Шансон