14 марта 2025 года в 16:00 в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открывается групповая выставка «Элементы» под кураторством московского художника-керамиста, искусствоведа и дизайнера Татьяны Пунанс.

Раз в год галерея объединяет мастеров из разных уголков нашей страны: Москвы, Рязани, Санкт-Петербурга, Уфы, Ивантеевки, Екатеринбурга, Сарова, Перми, Королева, Пятигорска, Самары. В этом году выставка, призванная согреть сердца рязанского зрителя после холодов затяжной зимы, получила название «Элементы».

В выставочном зале галереи будет представлено более сорока произведений, выполненных в различных техниках и материалах, посвященных сложной теме-размышлению «Элементы», которая расскажет зрителю о начале, об основах, о стихии и частях целого в живописных картинах и керамике.

«Выставка „Элементы“ про волнующую меня тему частей целого, состояния малого в большом, разобщенности и собранности, потерянных частиц и невозможности восстановления, строительства и созидания от малого к общему, про важность каждого в общем хоре и т. д. Мы тоже элементы, элементы и в нас, все зависит от угла зрения, вот в этом и будем разбираться.

На примере керамики я разбираю концепцию как стихийные составляющие ceramic art, вроде бы далекие и второстепенные, но такие важные и необходимые для процесса делания и созидания. Вода, Воздух, Земля и Огонь делают глину керамикой, они и есть важнейшие ее элементы.

Если смотреть под этим углом, то все можно разложить на составляющие, на Элементы. Любой процесс и результат. Дорогу и путь. Рождение и смерть. Кусочек хлеба и хлебА. Если посмотреть внимательно, почти у каждого художника есть композиции на эту тему. Значит, тема волнует…

Продукты гигантских распадов, а также детали большой сборки. Воображение подсказывает множество вариантов. Художник работает в своей собственной лаборатории собирая, соединяя, расчленяя и отбрасывая. Элементы его творчества — это композиция, ритм, пропорции, цвет, вдохновение, сюжет и тема. Элементы керамического процесса — вода, огонь, земля и воздух. Разъединяя собираем. Собирая разбираем. Созидая создаем, создавая раздаем», —куратор Татьяна Пунанс.

Кураторские проекты Татьяны Пунанс стали ежегодными в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» — «Приятного аппетита», «Поверхности», «Движение в сторону весны…», «Мои звери». Все они любимы и узнаваемы рязанским зрителем по уникальному почерку куратора, который выбирает для своих тематических выставок работы уже известных мастеров и молодых авторов, чтобы получить максимальный отклик в сердце каждого человека.