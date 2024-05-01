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Экопарк Алмаз Трейл-2024 на призы Сергея Колесникова
2 июня в 07:00
Спорт

Экопарк Алмаз Трейл-2024 на призы Сергея Колесникова

Биатлонный комплекс «Алмаз»

2 июня на трассе биатлонного комплекса «Алмаз» пройдет забег «Экопарк Алмаз Трейл-2024 на призы Сергея Колесникова».

Трасса проходит по марафонскому лыжному кругу и является скорее кроссовой, чем трейловой. Спортсмены, занявшие 1-6 места в абсолютном первенстве в полумарафоне, награждаются денежными призами.

Программа

7:00 Открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камеры хранения.

7:00-8:30 Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам.

8:30-8:55 Получение транспондеров в стартовой зоне.

9:00 Общий старт забега.

11:30 Награждение победителей и призеров.

12:00 Закрытие камер хранения и финишного городка.

Возраст
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