2 июня на трассе биатлонного комплекса «Алмаз» пройдет забег «Экопарк Алмаз Трейл-2024 на призы Сергея Колесникова».

Трасса проходит по марафонскому лыжному кругу и является скорее кроссовой, чем трейловой. Спортсмены, занявшие 1-6 места в абсолютном первенстве в полумарафоне, награждаются денежными призами.

Программа

7:00 Открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камеры хранения.

7:00-8:30 Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам.

8:30-8:55 Получение транспондеров в стартовой зоне.

9:00 Общий старт забега.

11:30 Награждение победителей и призеров.

12:00 Закрытие камер хранения и финишного городка.