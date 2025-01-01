С 1 февраля стартует ЭХО Международного фестиваля «Дни короткометражного кино» — 2024. В рамках фестиваля пройдут некоммерческие кинопоказы. Будут показаны игровые, документальные, анимационные и нейросетевые фильмы из России, Белоруссии, Ирана, Кыргызстана, Латвии, Эквадора и Франции.
- Суздальфест: часть первая, 6+ Мультфильмы 1 и 8 февраля в 12:00
- Суздальфест: часть вторая, 6+ Мультфильмы 2 и 9 февраля в 12:00
- Специальная программа Кинокампуса Киностудии Горького. Игровое кино, 12+ 1 февраля в 15:00 и 4 февраля в 18:00
- Звезды в коротком метре. Игровое кино, 18+ 2 февраля в 15:00 и 6 февраля в 18:00
- Все только начинается. Документальное кино, 16+ 8 февраля в 15:00 и 11 февраля в 18:00
- Нейросетевое кино. Конкурсная программа, 12+ 9 февраля в 15:00 и 13 февраля в 18:00
- Возраст
- 18+