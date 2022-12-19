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Эффект Пигмалиона
Кино

Эффект Пигмалиона

Продолжая обретать вдохновение в соприкосновении с мировым культурным наследием, Эйфман предлагает зрителям балетную интерпретацию архетипического сюжета о скульпторе, влюбившемся в созданную им статую прекрасной девушки. Роль неистового творца в драматургической конструкции спектакля отведена преуспевающему исполнителю бальных танцев, который решает «изваять» из нескладной представительницы городских низов виртуозную артистку.

Режиссёр
Борис Эйфман
Актёры
Олег Габышев, Любовь Андреева, Алина Петровская, Дмитрий Фишер, Лилия Лищук, Сергей Волобуев
Продолж.
83 мин.
Возраст
16+
Жанры
Балет, ТВ Драма

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