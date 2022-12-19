Эффект Пигмалиона

Продолжая обретать вдохновение в соприкосновении с мировым культурным наследием, Эйфман предлагает зрителям балетную интерпретацию архетипического сюжета о скульпторе, влюбившемся в созданную им статую прекрасной девушки. Роль неистового творца в драматургической конструкции спектакля отведена преуспевающему исполнителю бальных танцев, который решает «изваять» из нескладной представительницы городских низов виртуозную артистку.
- Режиссёр
- Борис Эйфман
- Актёры
- Олег Габышев, Любовь Андреева, Алина Петровская, Дмитрий Фишер, Лилия Лищук, Сергей Волобуев
- Продолж.
- 83 мин.
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Балет, ТВ Драма