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Эффект парадокса
Кино

Эффект парадокса

Завязавшая наркоманка становится свидетельницей убийства. Она вынуждена сотрудничать с убийцей, бороться со временем, полицией и преступным миром, чтобы спасти единственного человека, который что-то значит для нее.

Режиссёр
Скотт Уайнтроб
Актёры
Ольга Куриленко, Харви Кейтель, Оливер Тревена, Элис Астонс, Мередит Микельсон, Талия Ассераф, Андреа Гарофало, Романо Реджани, Малич Сиссе, Пол Сэмпсон
Продолж.
88 мин.
Премьера
2024-07-18 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик

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