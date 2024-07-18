Эффект парадокса

Завязавшая наркоманка становится свидетельницей убийства. Она вынуждена сотрудничать с убийцей, бороться со временем, полицией и преступным миром, чтобы спасти единственного человека, который что-то значит для нее.
- Режиссёр
- Скотт Уайнтроб
- Актёры
- Ольга Куриленко, Харви Кейтель, Оливер Тревена, Элис Астонс, Мередит Микельсон, Талия Ассераф, Андреа Гарофало, Романо Реджани, Малич Сиссе, Пол Сэмпсон
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
-
2024-07-18 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик