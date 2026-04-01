Уникальное в своем роде Шоу с новой программой «Джунгли Зовут"яркая, интерактивная программа цирка продолжительностью 1ч. 30 мин.
В программе: профессиональные артисты из г. Москва, Краснодар, Омск и Санкт-Петербурга. Жонглеры, акробаты, эквилибристы, гимнасты, магическая иллюзия, фокусы, колесо Сира, номер «Крутящийся куб», йог. Большая группа дрессированных животных:
- королевские пудели-акробаты, чау-чау, обезьянка Чича,
- австралийские попугаи Ара и Какаду,
- альбинос питон, удав, крокодил.
- Самый смешной и весёлый клоун БУБА.
- Пенная вечеринка, в программе примут участие ростовые куклы Соник, Уинсдей, ЛАБУБУ, Волшебник
- Цирковая ярмарка, сладкая вата, фото с героями на память.
- Цирковая лотерея, розыгрыш цирковых призов.
- Возраст
- 0+