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Джун и Джон

Вы готовы рискнуть всем ради любви? Джон — парень, который всегда играл по правилам. Джун — девушка, которая живет так, будто завтра не наступит. Их встреча — взрыв, который переворачивает весь мир с ног на голову. Бросая вызов времени и закону, они пускаются в головокружительное приключение, которое наполнит их жизни красками, магией и безудержной любовью.

Режиссёр
Люк Бессон
Актёры
Матильда Прайс, Люк Стэнтон Эдди, Райан Шус, Дин Тестерман, Шерри Маттсон, Хани Лорен, Айянна С.Флемингс, Дон Скрайбнер, Марселина Оральо, Клэр Монтгомери
Премьера
2025-04-24 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Мелодрама

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