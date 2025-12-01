Джестер, обладающий сверхъестественными силами злой фокусник в маске, в ночь на Хэллоуин охотится на одиноких жертв. Каждая встреча начинается с невинных фокусов и заканчивается кровопролитием. Сидящая в одиночестве в закусочной 15-летняя Макс, начинающая фокусница, становится новой целью. Джестер безмолвно садится за столик к девушке и предлагает показать ей карточный трюк, однако Макс раскрывает его схему и показывает свой трюк. Джестер оставляет ее невредимой, однако вскоре они встречаются вновь.
- Режиссёр
- Колин Кравчук
- Актёры
- Джессика Амбюэл, Майкл Шеффилд, Кейтлин Трентам, Дингани Беза, Джей Грант, Хассен Касем, Чарлз Макки, Джей Шипман, Брианна Симс, Джордан Блок
- Продолж.
- 86 мин.
- Премьера
-
1 января 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов