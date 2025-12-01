Джестер, обладающий сверхъестественными силами злой фокусник в маске, в ночь на Хэллоуин охотится на одиноких жертв. Каждая встреча начинается с невинных фокусов и заканчивается кровопролитием. Сидящая в одиночестве в закусочной 15-летняя Макс, начинающая фокусница, становится новой целью. Джестер безмолвно садится за столик к девушке и предлагает показать ей карточный трюк, однако Макс раскрывает его схему и показывает свой трюк. Джестер оставляет ее невредимой, однако вскоре они встречаются вновь.