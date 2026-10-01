«Джек» – комедия о том, что действительно важно В каждой семье есть свои сложности: недосказанность, нерешённые вопросы, запутанные чувства. У наших героев всё ещё сложнее – родители переживают непростые времена, дочь-подросток ищет поддержку, а любимая собака внезапно пропадает. Эта история происходит накануне Нового года – времени, когда особенно хочется тепла, уюта и веры в чудо. Но вместо спокойных праздников героям предстоит смело идти вперёд, рисковать и затевать авантюры, чтобы не потерять самое важное. «Джек» – это комедия с мелодраматическим оттенком, полная неожиданных поворотов и искренних чувств. Спектакль о том, как далеко мы готовы зайти ради тех, кого любим, и о том, что человек человеку – не просто друг, а необходимость. В спектакле заняты: – нар. арт. России Людмила Коршунова; – засл. арт. России Олег Пичурин; – почетный работник культуры и искусства Рязанской области Юрий Борисов; – почетный работник культуры и искусства Рязанской области Сергей Невидин; артисты: Анастасия Дягилева, Мария Звонарева, Ирина Лавринова.